Com golaço, Torino vence a Roma fora de casa e sobe na tabela do Italiano

Giovanni Simeone define o triunfo por 1 a 0. Foi a primeira vitória do time de Turim na competição

O Torino conseguiu excelente resultado na manhã deste domingo, em jogo pela terceira rodada do Campeonato Italiano. O argentino Giuliano Simeone, filho de Diego Simeone e emprestado ao time de Turim pelo Napoli, fez um golaço, definindo o 1 a 0 fora de casa diante da Roma.

Foi a primeira vitória do Torino, que vai aos quatro pontos, no meio da tabela. A Roma, que buscava a liderança, parou nos seis pontos e perdeu a campanha de 100%.

Torino sobe na tabela

A vitória do Torino teve um sabor muito especial. Afinal, o time jogou fechado, com uma defesa intransponível. Mesmo com a Roma tendo 73% de posse de bola e 22 a 8 em finalizações, o que se viu foi o time visitante muito eficaz. Afinal, se deu poucos chutes, nas bolas em direção ao gol a diferença foi pequena: 5 a 4. E uma delas, aos 14 minutos do segundo tempo, definiu o jogo. Simeone pegou pela esquerda, cortou um pouco para o meio e bateu com força — uma pintura, sem chance para o goleiro Svilar.

Na Roma, o brasileiro Wesley foi titular e fez algumas boas jogadas, mas sem sucesso. Ele levou um amarelo.