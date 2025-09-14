Com gol de Modric, Milan vence o Bologna no Italiano

Com gol de Modric, Milan vence o Bologna no ItalianoAs equipes se enfrentaram pela terceira rodada do Campeonato Italiano no San Siro; Gol do jogo foi de Luka Modric
O Milan venceu por 1 a 0 o Bologna neste domingo (14), no San Siro, pela 3° rodada do Campeonato Italiano. Aliás, o gol do jogo foi marcado por Luka Modric, que chegou ao clube recentemente.
A partida entre as equipes foi equilibrada e com poucos chutes ao gol. No entanto, o Milan aproveitou as poucas oportunidades que teve para sair com a vitória. Assim, Luka Modric balançou as redes aos 16 minutos do segundo tempo. Aliás, essa foi a primeira vez que o croata marcou com a camisa do time italiano.
Dessa forma, o Milan chega na segunda vitória consecutiva na competição e soma seis pontos. Assim, ocupa a quinta colocação na tabela, com duas vitórias e uma derrota. Por outro lado, o Bologna segue com três pontos.
O próximo compromisso do Milan é no próximo sábado (20), contra o Udinese, no Friuli. Enquanto o Bologna recebe o Genoa, no mesmo dia. Ambas as partidas, portanto, serão válidas pela 4° rodada do Campeonato Italiano.
Jogos da 3ª rodada do Campeonato Italiano:
Sábado (13/0)
Cagliari 2×0 Parma
Juventus 4×3 Inter de Milão
Fiorentina 1×3 Napoli
Domingo (14/9)
Roma 0x1 Torino
Atalanta 4×1 Lecce
Pisa 0x1 Udinese
Sassuolo 1×0 Lazio
Milan x Bologna — 15h45
Segunda-feira (15/09)
Verona x Cremonese — 13h30
Como x Genoa — 15h45