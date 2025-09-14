Byanca Brasil exalta o Cruzeiro e projeta títulos “daqui pra frente”

Atacante enalteceu a própria equipe por chegar à final contra um clube poderoso e disse que agora o Cruzeiro vencerá os campeonatos

Um dos grandes destaques da campanha do Cruzeiro no Brasileirão Feminino, a atacante Byanca Brasil não escondia a tristeza ao ver seu time perder o título para o Corinthians ao fim da decisão deste domingo (14/9). Afinal, após empatar na ida por 2 a 2, as Cabulosas foram até a Neo Química Arena e, mesmo diante de 41.130 torcedores — a imensa maioria corintiana — fizeram um jogo de igual para igual. Mas perderam por 1 a 0 . Assim, o caneco ficou com as paulistas.

“Falar da última partida é difícil. Uma derrota dolorosa para todos. Viemos em busca do título. Mas não podemos deixar de exaltar nossa trajetória. Terminamos em primeiro na fase de grupos, chegamos na final e fizemos uma linda festa. É aprendendo, dia após dia, que a gente pode se sobressair e conquistar um título.”

Byanca teve uma grande chance no segundo tempo, mas chutou por cima. Ela enfatizou que o segundo lugar dói, mas tem de ser comemorado, pois foi fruto de um grande trabalho. Afinal, uma equipe em formação chegou à final contra o time que carrega o status de vencer todos os títulos desde 2019.

“Todo campeonato, a partir deste ano, é para ser campeã. A gente vai buscar a todo momento. Foi difícil pegar o Corinthians, que há anos vem ganhando e tem estrutura. Mas estamos fazendo um grande trabalho. Já colhemos muitas coisas. Temos que dar valor à medalha de prata, pois ela representa nossa trajetória. E toda a diretoria está de parabéns. É daqui para mais!”