Bragantino x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h30

Jogo entre dois times que precisam acordar no Brasileiro. O Braga caiu demais de produção e o Sport está muito afundado na lanterna

Neste domingo (14), o Red Bull Bragantino recebe o Sport a partir das 11h (horário de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, pela rodada 23 do Brasileiro. A partida coloca frente a frente um time da casa que luta por vaga na Libertadores e o visitante, que é o lanterna da competição.

O duelo é fundamental para os dois times. O Red Bull Bragantino, que vem de mais uma derrota, precisa da vitória para se recuperar de vez da crise e se manter firme na briga por uma vaga no G6. Já o Sport, que tem apenas uma vitória em todo o campeonato, joga a vida em busca de pontos para tentar uma reação histórica contra o rebaixamento.