Bahia x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Esquadrão de Aço busca entrar no G4, enquanto a Raposa quer encurtar a distância para a liderança do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Na parte de cima da tabela de classificação, Bahia e Cruzeiro fecham a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, vivendo momentos distintos. Campeão da Copa do Nordeste, mas com eliminação na Copa do Brasil, o Tricolor de Aço tenta se reerguer contra a Raposa, embalada pela classificação em clássico contra o Atlético-MG. No entanto, o time de Rogério Ceni tem a chance de entrar no G4, enquanto a equipe de Leonardo Jardim manter a distância para o líder Flamengo, que venceu o Juventude, no domingo. O Bahia, afinal, ocupa a quinta colocação, com 36 pontos, dois a menos que o Mirassol, com 38. Do outro lado, o Cruzeiro está na terceira posição, com 44 pontos. No entanto, pode ultrapassar o Palmeiras (46) e reassumir a vice-liderança.

Onde assistir A partida entre Bahia e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, terá a transmissão do Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view). Como chega o Bahia O Esquadrão chega para o confronto precisando de uma vitória para se manter entre os líderes do Brasileirão. Além disso, busca rápida reação após eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense, na última quarta-feira. O que pesa a favor é o histórico. O Bahia, aliás, tem aproveitamento de 87% quando entra em campo após ser eliminado sob o comando de Rogério Ceni. O técnico Rogério Ceni, entretanto, segue com problemas para escalar o Bahia. Uma das principais baixas é Lucho Rodríguez, negociado para o futebol saudita, que já se despediu do Esquadrão. Ademir, Erick Pulga e Tiago continuam em tratamento na fisioterapia e academia. Erick, Kanu, Ruan Pablo e Caio Alexandre deram continuidade ao período de transição. Todos desfalcam o time. Como chega o Cruzeiro Por outro lado, o time mineiro chega ao duelo embalado pelo bom momento. São cinco partidas sem derrota na temporada. Além disso, a Raposa vive longo período de invencibilidade como visitante. Desde 24 de abril, quando perdeu por 2 a 1 para o Palestino, pela Sul-Americana, a equipe não perde fora de Belo Horizonte. São 11 jogos , sendo sete pelo Brasileiro (sete pelo Brasileiro).

Em campo, o técnico Leonardo Jardim, entretanto, não contará com Lucas Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Eduardo, que sofreu punição pelo STJD. Além deles, Janderson e Fagner, lesionados, estão fora. Kaio Jorge, herói na Copa do Brasil, já se recuperou da lesão do adutor da coxa esquerda. Contudo, pode ser preservado e substituído por Gabigol. As novidades, aliás, podem ser a presença dos recém-contratados Ryan Guilherme (volante) e Keny Arroyo (atacante). Kauã Moraes (lateral) também foi contratado pela Raposa e participou de atividade com bola nesta semana. BAHIA x CRUZEIRO Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

Data-Hora: 15/9/2025 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

BAHIA: Ronaldo (João Paulo); Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Cauly (Rodrigo Nestor) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique e Christian; Wanderson, Matheus Pereira e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)