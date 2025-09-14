Autor do gol do Atlético, Igor Gomes revela frustração com resultado: ‘Sentimento muito amargo’

Atacante marcou o gol no segundo tempo; Jogador avaliou partida do Galo e exaltou a entrega da equipe, principalmente depois do intervalo

“Sentimento muito amargo, por conta do momento que a gente está vivendo e por mais que a gente está se empenhando, se dedicando, nesses momentos assim a gente tem que procurar fazer as coisas o mais certo possível. E você vê como que a vitória às vezes ela é trabalhosa, ela dá trabalho e a gente tem que valorizar esses pequenos detalhes”, disse.

O Atlético empatou com o Santos por 1 a 1 na tarde deste domingo (14) , na Arena MRV, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol, Igor Gomes comentou sobre a frustação do resultado, uma vez que o Peixe empatou nos minutos finais.

No entanto, o atacante também exaltou a entrega da equipe, principalmente na segunda etapa.

“Mas prefiro exaltar a nossa entrega no segundo tempo. Acho que nos ajustamos e vamos seguir firme, acho que estamos no caminho certo, independente do resultado, lógico que não foi bom, mas acho que estamos no caminho certo. Temos um jogo importante agora no meio de semana e eu tenho certeza que vamos trabalhar o nosso melhor para trazer essa pequena vantagem aí para casa”, finalizou.

Aos 14 minutos do segundo tempo, Igor Soares recebeu um passe de Gustavo Scarpa, ganhou na corrida e chutou rasteiro para abrir o placar. No entanto, Tiquinho Soares deixou tudo igual aos 40 minutos.

Com o resultado, o Atlético Mineiro chegou a 25 pontos e está na 13° colocação do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso no Brasileiro é contra o Botafogo, no sábado (20), às 18h30, no Nilton Santos, pela 24° rodada.