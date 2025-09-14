Atlético x Santos: pênalti ignorado, goleiro desacordado e empate no fim. Que loucura!

Santos tem pênalti não marcado em Neymar, goleiro saindo de ambulância, leva gol, fica com menos um e empata em pênalti estranho. E teve mais...

O empate entre Atlético e Santos, neste domingo, 14/9, na Arena MRV, teve lances incomuns. O Peixe reclamou de um pênalti claro não marcado em Neymar. Depois, viu seu goleiro Brazão levar uma joelhada sem intenção de Igor Gomes. Ficou com um galo na cabeça, mas jogou 5 minutos até cair desacordado e ser substituído. Nesse interím, levou um gol. No fim, com dez, o Peixe arrancou o empate num pênalti estranhíssimo.E viu o goleiro reserva Diógenes fazer quatro milagres para garantir o empate.

Com 23 pontos, o Santos segue muito próximo da zona de rebaixamento, apenas um ponto à frente do primeiro dentro do Z‑4. O Atlético não está muito melhor. Tem 25 pontos.

Santos muito bem no primeiro tempo

O Santos fez um bom primeiro tempo. Com um time bem ajustado por Vojvoda, dominou o Atlético e criou as melhores oportunidades. Neymar, mesmo errando jogadas que não erra, puxava os ataques e fazia o Peixe mandar no meio de campo. Infelizmente para os paulistas, Neymar estava com o pé machucado. Num primeiro lance, entrou na área e chutou fraco para defesa de Everson. Porém essa jogada foi polêmica. Logo após chutar, foi nitidamente atingido por Scarpa. Pênalti que não foi marcado e o VAR não chamou. Um pouco depois, Neymar recebeu passe de Lautaro e, livre, era correr e comemorar o gol. Mas só furou… e o placar ficou mesmo no 0 a 0.

Atlético na frente e drama de Brazão

O segundo tempo foi mais emocionante. Aos três minutos, o Atlético foi ao ataque e Hulk criou na área para Igor Gomes. O goleiro Brazão se antecipou e dividiu com o atleticano. Entretanto, o joelho de Igor Gomes foi direto na testa do goleiro santista, que ficou estirado, tonto. Ele logo recobrou os sentidos, mas o que assustou foi o tamanho do galo que ficou — de uns cinco centímetros. Mas ele ficou em campo. Brazão fez uma excelente defesa, mas não conseguiu evitar que Igor Gomes, aos 14, após receber lançamento de Scarpa, entrar na área e fazer 1 a 0.

Contudo, aos 20 minutos, Brazão caiu desacordado. A ambulância entrou em campo e o levou com concussão para exames. Para piorar, Zé Ivaldo foi expulso deixando o Peixe com dez.