Atlético-MG x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo (14/9), às 16h, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético-MG e Santos medem forças. O Galo busca uma recuperação na temporada, já que vem de três derrotas seguidas na competição e ainda foi eliminado na Copa do Brasil para o arquirrival Cruzeiro. Já o Peixe também vem de três partidas sem vencer e está muito próximo da zona de rebaixamento. Assim, o triunfo é essencial para fugir do Z-4.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o encontro entre mineiros e paulistas. Craque da locução esportiva, Diego Mazur narra o embate. Ele terá o auxílio de dois grandes nomes do canal: o comentarista João Miguel Lotufo e o repórter Raphael Almeida.