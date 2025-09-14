Arrascaeta celebra fim do jejum do Flamengo no Jaconi e ressalta trabalho de Filipe Luís

Uruguaio fez o gol que abriu o marcador para o Mengão e ajudou a encerrar uma sequência de 28 anos sem vitória na casa do Juventude

Arrascaeta teve um papel essencial no resultado. O uruguaio abriu o marcador e chegou ao seu 13º gol no Brasileirão, isolando-se como vice-artilheiro da competição. O meia destacou a dificuldade de jogar na Serra Gaúcha e comemorou o fim do jejum na casa do adversário.

O Flamengo segue isolado na liderança do Brasileirão. Na tarde deste domingo (14), o Mengão bateu o Juventude por 2 a 0 e chegou aos 50 pontos, abrindo quatro de vantagem para o vice-líder Palmeiras. Desde 1997, o clube não vencia no Alfredo Jaconi.

“Nunca é um jogo fácil aqui. Não à toa estávamos há tanto tempo sem vencer aqui. Feliz por isso, o importante hoje era continuar vencendo para continuar na liderança. Encaramos o jogo hoje como mais uma final”, enfatizou.

Com mais uma rodada garantida do Flamengo na liderança do Brasileirão, Arrascaeta apontou que Filipe Luís é um dos grandes responsáveis pelo desempenho. O uruguaio recordou que o treinador vai completar um ano no comando do time, algo que não acontecia desde 2011 no clube.

“Acredito que o principal é que, depois de tanto tempo, estamos com um treinador há quase um ano. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Então, dá para ter continuidade no trabalho. Cada um de nós sabe como o Filipe trabalha. Estamos felizes com ele e conquistando coisas importantes”, pontuou.