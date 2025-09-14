André Ramalho pede foco total no Brasileirão após vitória do Corinthians

André Ramalho pede foco total no Brasileirão após vitória do CorinthiansZagueiro elogia evolução da equipe e minimiza semifinais da Copa do Brasil, que só vai ser jogada em dezembro
O Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e já começa a mirar a parte de cima da tabela. Depois do triunfo por 1 a 0 sobre o Fluminense, neste sábado (13/9), na Neo Química Arena, pela 23ª rodada, o zagueiro André Ramalho destacou a importância de esquecer, por ora, as semifinais da Copa do Brasil e concentrar todas as forças no torneio nacional.
“A gente vem falando faz tempo já, a gente quer brigar, obviamente, pelo grupo de cima do Campeonato Brasileiro. Isso ficou claro desde o início do campeonato, mas a gente estava sendo muito inconstante, oscilando muito. No meio disso tudo veio a Copa do Brasil, em que gente foi extremamente constante. Ganhamos todos os jogos, não tomamos nenhum gol. Isso mostrou a nossa irregularidade, né? Mas, do outro lado, mostrava para a gente que temos condição de fazer mais. E acho que a gente vem fazendo isso nos últimos jogos — analisou o zagueiro.
Ramalho também lembrou o ponto de virada da equipe no Brasileirão.
“Lógico que deu uma virada ali desde o jogo contra o Vasco. Já faz alguns jogos que estamos sem perder. E a gente tem que continuar nessa pegada. Acho que hoje, mais uma vez, a gente mostrou nosso potencial. E não pode parar. A gente agora tem somente o Campeonato Brasileiro para se concentrar. Independente de quantos jogos vão ser fora ou dentro de casa, a gente tem que estar concentrado para somar o máximo de pontos para alcançar o objetivo na temporada”, completou.
Lance do gol e autocrítica
O zagueiro esteve diretamente envolvido no lance que resultou no gol corintiano. Matheuzinho cruzou e a bola entrou, mas Ramalho fez questão de dar o crédito ao lateral.
“Eu poderia ter encostado na bola. Fiquei com um pouco de receio, porque às vezes você encosta muito forte e você tira a bola. Acho que acabei ajudando para atrapalhar, mas o mérito foi um grande cruzamento dele, e a bola entrou”, admitiu o defensor.
Próximos passos do Corinthians
Com uma semana livre até o próximo compromisso, o Corinthians terá tempo para recuperar atletas e ajustar detalhes. O próximo duelo será no domingo (21/9), às 17h30, contra o Sport, na Ilha do Retiro.
“E agora é isso, usar esse tempo que a gente tem disponível para ajustar coisas que têm que ser ajustadas, para evoluir ainda mais como time, como elenco, para que a gente finalize bem. A gente tem que se concentrar mais no Brasileiro. A Copa do Brasil agora a gente deixa de lado, só para o final do ano, e corrigir todos os detalhes possíveis nesse tempo que a gente tem para trabalhar, para que a gente comece a olhar para cima, e acho que a gente vem fazendo isso muito bem”, concluiu Ramalho.
