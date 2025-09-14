América vence Portuguesa e abre vantagem na final da Copa Rio

Iacovelli, de pênalti, marca o único gol no Giulite Coutinho; Lusa tem dois expulsos, mas segura placar e deixa a decisão em aberto para a volta

O primeiro tempo no Giulite Coutinho foi de domínio do América. Com mais volume de jogo, o time da casa criou as melhores oportunidades e controlou a partida. A pressão, de fato, deu resultado ainda na etapa inicial. Após um pênalti assinalado pela arbitragem, o atacante Iacovelli foi para a cobrança e não desperdiçou, abrindo o placar para o time rubro.

O América largou na frente na grande final da Copa Rio. A equipe venceu a Portuguesa por 1 a 0, no jogo de ida da decisão, no Estádio Giulite Coutinho. A partida ocorreu na tarde deste domingo (14). O gol da vitória foi marcado pelo atacante Iacovelli, de pênalti, ainda no primeiro tempo. A Portuguesa, que teve dois jogadores expulsos, agora precisa reverter a desvantagem em casa no próximo sábado (20), no Estádio Luso-Brasileiro.

Com a vantagem no placar, o América seguiu melhor na partida. A equipe da casa, contudo, não conseguiu transformar o seu domínio em mais gols. A Portuguesa, por sua vez, teve muitas dificuldades para criar jogadas. O time visitante, portanto, não conseguiu levar perigo ao gol de Victor Brasil na primeira etapa do confronto.

América não consegue ampliar

Na segunda etapa, o jogo ficou mais morno e com poucas chances claras. O América, mesmo com a vantagem, não conseguiu pressionar para ampliar o marcador. A situação da Portuguesa, por outro lado, se complicou ainda mais com as expulsões. O zagueiro Henrique Rocha e o lateral PV levaram o cartão vermelho e deixaram o time com nove jogadores.

Com dois atletas a menos, a Lusa se fechou e tentou conter os danos. A equipe abusou das jogadas pelo alto, mas sem assustar. O América, mesmo com a superioridade numérica, não soube aproveitar os espaços. O placar de 1 a 0, no fim das contas, ficou justo, e a decisão do título ficou totalmente aberta para o próximo sábado (20).