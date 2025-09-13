Zago lamenta: “Pensando no passado, eu teria de ser titular da Seleção em 98 e 2002”

Em conversa com o podcast “Cara a Cara”, do canal Voz do Esporte, o treinador, atualmente sem clube, lamenta as ausências nas convocações. Ele, inclusive, lamenta não ter jogado uma Copa do Mundo.

Antônio Carlos Zago se destacou nos últimos anos por trabalhos interessantes à frente de Juventude, Internacional e Bragantino. Contudo, algo ainda pesa em seus pensamentos: a ausência em convocações para a Seleção Brasileira na época de defensor.

“Foi o Parreira né, eu tive chances na Copa de 94. Machucaram três, o Rocha que ficou com o grupo, o Ronaldão, com a lesão de dois jogadores eu teria ido. Só que eu também estava machucado. Na Copa de 98, todos falam que eu tive um discussão com ele, ele nunca me viu para poder levar para o Mundial de 98, até durante a Copa do Mundo, teve uma lesão e vários jogadores que estavam naquele momento pediram o Zagallo para me chamar, conversaram com o Zagallo, eu estava bem, na Roma, seleção do campeonato na Itália, e acabou não acontecendo”, salientou.

O treinador ainda lembrou das Copas de 1998 e 2002.

“Com o Luxemburgo em quase todos os jogos, chegou o Felipão eu chamado dois jogos e depois nunca mais. Ao falar do passado, pensando nos jogadores de 98 e 2002, com certeza era pra ser convocado e ser titular naquela oportunidade. Na minha opinião, hoje olhando o passado, eu teria de ter sido titular tanto em 98 quanto em 2002”, finalizou.