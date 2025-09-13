Zago espera Neymar bem fisicamente para brilhar na Copa do Mundo

Antônio Carlos Zago espera que Neymar esteja focado nos próximos meses para chegar em forma na Copa do Mundo

Em conversa com o podcast “Cara a Cara”, do canal Voz do Esporte, o treinador afirmou que acredita que Neymar ainda é o principal jogador da seleção canarinho.

Neymar ficou fora da última convocação da Seleção Brasileira, e vários debates surgiram, inclusive sobre a possibilidade de o jogador não disputar a próxima Copa do Mundo. No entanto, o técnico Antônio Carlos Zago tem uma expectativa diferente.

“Na minha opinião continua sendo (a maior esperança do futebol brasileiro), desde que esteja bem fisicamente, esteja em forma. Eu torço pra isso. Talvez seja a última oportunidade de disputar um mundial. Então torço e espero que quem trabalha com ele o preparem da melhor maneira possível”, salientou.

Zago também pediu foco a Neymar. O treinador destacou que restam poucos meses e, por isso, o ideal é se concentrar para estar bem fisicamente.

“Falta um ano, então não custa nada ter uma vida regrada, mais tranquila, não só pensando na Seleção Brasileira, mas também pensando no Santos e na próxima equipe que for jogar. Eu torço para que ele entre em forma, faltam 10 meses e acredito que ele em forma é o melhor jogador que nós temos”, concluiu.