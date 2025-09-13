Vice do Internacional garante Roger Machado no Gre-Nal

José Olavo Bisol garante treinador mesmo após goleada sofrida para o Palmeiras. Dirigente cobra mais postura do elenco colorado

“Roger é o nosso treinador, será no Gre-Nal. Futebol nos prega esses momentos difíceis. Ter resiliência, saber que a oportunidade se apresenta no clássico para dar a volta por cima”, declarou o dirigente.

Apesar da dura derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, no Allianz Parque, o técnico Roger Machado seguirá no comando do Internacional no Gre-Nal 448. Aliás, a confirmação veio do vice de futebol José Olavo Bisol, que concedeu entrevista após o jogo deste sábado (13/9).

Bisol destacou que a análise sobre o momento do clube envolve todos os setores, e não apenas a comissão técnica. Segundo ele, o desempenho abaixo da equipe em São Paulo deixou claro que ajustes são necessários, mas a responsabilidade não pode recair apenas sobre o treinador.

“A cobrança é permanente e passa por todos nós. Temos de fazer autocrítica, futebol é de resultado. Todos temos responsabilidade. Se faz cobranças, avaliações, ajustes. Se busca elementos para solucionar. A responsabilidade é de todos nós”, afirmou.

Além disso, o vice de futebol também direcionou críticas ao elenco pela forma como a derrota aconteceu.

“Perder faz parte, o que não podemos é chegar aqui e perder da forma que nós perdemos. Deveríamos ter mais ímpeto, capacidade de mobilização, postura. Foi o que não mostraram os nossos atletas”, completou.