Vic Albuquerque mira ampliar própria marca em mais uma final pelo Corinthians

Camisa 17 fez quatro gols em seis decisões e pode conquistar seu sexto campeonato com a camisa do Timão / Crédito: Jogada 10

O Corinthians entra em campo neste domingo (14), às 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, para disputar mais uma final de Campeonato Brasileiro Feminino, desta vez contra o Cruzeiro. Após o empate em 2 a 2 no jogo de ida, em Belo Horizonte, a decisão está aberta. Mas o time alvinegro tem um trunfo especial para momentos decisivos: Vic Albuquerque. A camisa 17 carrega o apelido de “mágica” e ostenta um currículo que a coloca entre as maiores jogadoras da história do clube. Desde 2019, quando disputou sua primeira final de Brasileirão, Vic marcou gols em quatro das seis decisões: contra o Avaí/Kindermann (2020), Palmeiras (2021), Internacional (2022) e São Paulo (2024). Apenas contra a Ferroviária, em 2019 e 2023, passou em branco.

Agora, diante do Cruzeiro, a meia tem a chance de ampliar sua marca pessoal e buscar o sexto título brasileiro pelo Corinthians. Protagonismo em 2025 no Corinthians Na atual temporada, Vic disputou 19 partidas pelo Brasileirão Feminino, somando oito gols, número que a coloca como artilheira da equipe, ao lado de Jhonson. Além disso, contribuiu com cinco assistências, reforçando seu papel não apenas como finalizadora, mas também como peça criativa no setor ofensivo. Na Neo Química Arena, palco da grande decisão, Vic também já deixou sua marca. Ao lado de Gabi Zanotti, é uma das maiores artilheiras da história do time feminino no estádio, com nove gols marcados. Decisão histórica Para o Corinthians, a final deste domingo representa a chance de conquistar o sétimo título do Brasileirão Feminino e consolidar ainda mais a hegemonia da modalidade no país. Com o apoio da Fiel Torcida em Itaquera, as Brabas apostam na força coletiva e na estrela de sua camisa 17 para escrever mais um capítulo de sua história vencedora.