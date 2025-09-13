São Paulo aposta em Rodriguinho como próxima grande venda do clube

Jovem meia é tratado internamente como ativo de elite e Tricolor encaminha renovação de contrato com o atleta / Crédito: Jogada 10

O São Paulo já tem um nome apontado como o próximo grande ativo financeiro de seu elenco. Trata-se do meia Rodriguinho, titular na equipe de Hernán Crespo. A diretoria tricolor projeta uma negociação em futuras janelas de transferências e trabalha com cifras na casa de 25 a 30 milhões de euros (cerca de R$ 157 a R$ 189 milhões na cotação atual). O clube é dono de 90% dos direitos econômicos do jogador. A expectativa em torno do camisa 15 contrasta com críticas recentes recebidas pela diretoria. Recentemente, o Tricolor negociou jovens promissores antes da hora, como Matheus Alves, Lucas Ferreira e Henrique Carmo. No caso de Rodriguinho, o entendimento é de que se trata de um atleta mais consolidado, com rodagem no profissional e maturidade técnica superior.

Revelado em Cotia, onde chegou em 2015 com apenas 11 anos, Rodriguinho sempre foi tratado como meia clássico, dono de passes longos precisos e boa leitura de jogo. Chamou atenção desde a base, passando por convocações em diferentes categorias da seleção brasileira. Promovido por Rogério Ceni em 2022, estreou aos 18 anos. Aliás, marcou logo no primeiro jogo, uma vitória por 4 a 1 sobre a Universidad Católica, no Morumbis, pela Copa Sul-Americana. Desde então, já soma 45 partidas pelo profissional, com dois gols e três assistências. Na atual temporada, atuou em 20 jogos oficiais, com um gol marcado. Internamente, chama atenção um dado específico: segundo avaliações do departamento de desempenho, Rodriguinho tem hoje o chute mais potente do elenco, característica ainda pouco explorada em partidas. São Paulo tem renovação encaminhada com Rodriguinho Com 21 anos, o contrato do meia vai até dezembro de 2026, mas o clube já iniciou conversas com seus representantes para estender o vínculo até 2029. Aliás, a medida segue a mesma linha adotada recentemente com o atacante Ryan Francisco, que assinou até o fim da década mesmo estando em recuperação de cirurgia.