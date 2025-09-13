Santos terá Neymar e dois estreantes como titulares contra o Atlético

Victor Hugo e Lautaro Díaz também começam o embate do Peixe. Duelo em Belo Horizonte é crucial na luta contra o rebaixamento

O técnico Juan Pablo Vojvoda deve apostar em duas novidades entre os titulares: o meia Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz, que farão suas estreias com a camisa alvinegra. Além deles, o zagueiro Adonis Frías foi relacionado pela primeira vez e aparece como opção no banco. Outra novidade do dia foi a presença do defensor Alexis Duarte, que realizou o primeiro treino integrado ao elenco santista.

O Santos encerrou neste sábado (13) a preparação para o confronto com o Atlético-MG , válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Com as mudanças, um provável Santos tem: Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Neymar; Guilherme e Lautaro Díaz.

Apesar do esquema-base em 4-4-2, Vojvoda tem variado durante os treinos e pode ajustar o posicionamento de Victor Hugo para abrir pelo lado direito, enquanto Neymar tende a se aproximar de Lautaro Díaz no ataque.

Neymar, aliás, era dúvida para o jogo por conta do gramado sintético, que ele já contestou e criticou diversas vezes. Contudo, o Santos fez questão de confirmar a presença do craque na partida.

Situação do Santos na tabela

Atualmente com 22 pontos, o Santos busca somar fora de casa para se distanciar da zona de rebaixamento, que segue próxima. O confronto em Minas Gerais está sendo tratado internamente como decisivo. Além disso, um triunfo é fundamental para dar confiança à equipe e consolidar a estreia dos reforços.