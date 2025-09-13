PSG x Lens: onde assistir, escalações e arbitragem

Paris Saint-Germain é líder, com 9 pontos, ao lado do Lyon, e tenta seguir com 100% de aproveitamento no Campeonato Francês / Crédito: Jogada 10

Após a Data Fifa, as ligas nacionais voltam ao cenário do futebol europeu. Assim, neste domingo (14), pela 4ª rodada do Campeonato francês 2025/26, o Paris Saint-Germain recebe o Lens, no Parque dos Príncipes, às 12h15 (de Brasília) No momento a equipe da capital lidera a Ligue 1 com nove pontos e 100% de aproveitamento (três vitórias consecutivas). Nesse sentido, é um confronto entre duas equipes que brigam na parte de cima da classificação, visto que os visitantes ocupam, no momento, a 5ª colocação, com 6 pontos.

Onde assistir O confronto deste domingo (14) terá a transmissão da CazéTV, no Youtube. Como chega o Paris Saint-Germain O time parisiense não deve contar com algumas peças importantes do elenco. Afinal, Ousmane Dembélé, Fabián Ruiz, Senny Mayulu e Désiré Doué estão lesionados e fora de combate. No mais recente duelo com os Les Lensois, dia 18 de janeiro, também pela Ligue 1, porém na temporada 2024/25, o PSG levou a melhor, fora de casa, por 2 a 1. Como chega o Lens No momento, apenas dois jogadores estão entregues ao departamento médico e ficarão de fora da partida. Dessa forma, Jhoanner Chávez e Odsonne Edouard são os desfalques do técnico Pierre Sage. Por fim, depois do empate na estreia, o time chega com moral, pois venceu duas consecutivas e aposta em Sangaré e Thauvin para ter equilíbrio e surpreender o atual campeão da Champions Legue.