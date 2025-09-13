Na sorte e na bola parada: Corinthians vence Fluminense no Maracanã

Na sorte e na bola parada: Corinthians vence Fluminense no MaracanãEm jogo com poucos momentos de emoção, Timão faz 1 a 0 nos reservas do Flu com um gol no seu único chute na direção do gol e com dose de sorte
O Corinthians conseguiu excelente resultado na noite deste sábado, 13/9, no Maracanã. Em jogo pela 23ª rodada do Brasileirão, venceu o Fluminense por 1 a 0. O clássico foi sonolento e com poucas chances de gol. Pesaram para isso o Fluminense entrar com reservas e o Corinthians com muitos desfalques. Para se ter ideia, o Tricolor foi ter o primeiro lance de relativo perigo aos 19 da etapa final, um chute de Lima. E o Corinthians chegou ao gol aos 27 minutos, em seu primeiro e único chute na direção do gol. E foi nasorte: Matheuzinho cobrou uma falta em chuverinho que passou por todo mundo, roçou no cabelo de Ramalho e enganou Fábio.
Para o Timão, vitória magnífica, pois leva o time aos 29 pontos, em nono lugar, ultrapassando o Fluminense, agora em décimo, com 28. Para o Fluminense, uma outra notícia ruim: Ganso, que começou como titular, saiu lesionado ainda no primeiro tempo. Este jogo marcou a estreia do zagueiro Igor Rabello (ex-Atlético) com a camisa do Fluminense.
Etapa inicial decepcionante
O primeiro tempo dos reservas do Fluminense contra o Corinthians foi bem modorrento. A melhor chance foi uma cabeçada de Ganso que Hugo defendeu sem grande dificuldade. O Corinthians esteve mais presente na área, mas na hora de finalizar, sempre era bloqueado pelo bom sistema defensivo. E os chuveirinhos eram rechaçados por Igor Rabello e Ignácio. O Flu dependia de Ganso para criar, mas o camisa 10 estava apático e, para piorar, sentiu uma lesão e saiu antes do fim do fraquíssimo primeiro tempo deste clássico.
Gol na sorte também vale, Corinthians
No segundo tempo, o jogo foi um pouco melhor. Mas demorou muito para ter um ataque de perigo — o que aconteceu aos 19 minutos, num chute de Lima da entrada da área que Hugo defendeu com dificuldade, caindo no seu canto esquerdo. Aos 25 minutos, um lance fortuito gerou o gol do Corinthians. Matheuzinho cobrou uma falta pela esquerda para dentro da área. Na segunda trave, André Ramalho tentou cabecear, mas não chegou a tempo. No entanto, isso acabou enganando o goleiro Fábio e a bola morreu direto no gol. Muita sorte de Matheuzinho. Enfim, o Timão saía na frente.
Depois do gol o Fluminense deu uma acordada, passou a buscar jogadas com Soteldo que entrou na etapa final fazendo boas jogadas pela esquerda. Mas sem sucesso nas finalizações. Assim, três pontos para o Corinthians.
FLUMINENSE 0x1 CORINTHIANS
Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
Data: 13/9/2025
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Público: 21.091
Renda: R$ 956.207,50
Gol: Matheuzinho*, 27’/2ºT (0-1)
FLUMINENSE: Fábio; Julio Fidelis, Ignácio, Igor Rabello e Freytes; Bernal (John Kennedy, 40’/2ºT), Otávio e Lima (Soteldo, 20’/2ºT); Santi Moreno (Riquelme, 20’/2ºT), PH Ganso (Lucho Acosta, 41’/1ºT) e Cano. Técnico: Renato Gaúcho.
CORINTHIANS: Hugo Souza; Gustavo Henrique, André Ramalho e Angileri; Matheuzinho, Maycon (Hugo, 30’/2ºT), Vitinho (André, Intervalo) e Matheus Bidu (Talles Magno, 17’/2ºT); Kayke (Yuri Alberto, Intervalo) e Gui Negão (Romero, 17’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões amarelos: Ganso, Renato Gaúcho (FLU); Matheuzinho, Gui Negão, Talles Magno, Hugo Souza, Gustavo Henrique (COR)
(*) No gol, Matheuzinho cobrou a falta e Ramalho não acertou a bola. Mas o quarto árbitro disse que o juiz deu o gol para Ramalho. A súmula indicará quem fez o gol.