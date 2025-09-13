Mbappé marca, e Real Madrid vence Real Sociedad, mesmo com um a menos

Apesar da expulsão de Huijsen aos 31 minutos do primeiro tempo, time merengue leva a melhor fora de casa / Crédito: Jogada 10

Com um a menos desde os 31 minutos do primeiro tempo por causa da expulsão de Huijsen, o Real Madrid conquistou uma grande vitória no Campeonato Espanhol. Afinal, o time merengue, que já entrou em campo sem nomes como Bellingham, venceu a Real Sociedad por 2 a 1, neste sábado (13), no Anoeta, pela 4ª rodada. Mbappé e Arda Güller marcaram os gols do time da capital, enquanto Oyarzabal descontou. Com a vitória, o Real Madrid mantém a liderança com 100% de aproveitamento e chega a 12 pontos, com quatro vitórias em quatro jogos. Já a Real Sociedad, por sua vez, não começou bem a temporada e ocupa o 17º lugar com dois pontos, sendo assim o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Real Madrid, mesmo com um a menos, faz 2 a 0 O jogo começou animado no Anoeta. Logo no primeiro minuto, o Real Madrid marcou com Ceballos, mas o gol foi anulado por causa de impedimento de Mbappé, para alívio dos donos da casa. Porém, não demorou muito para os merengues marcarem mais uma vez. Com marcação alta, o time comandado por Xabi Alonso incomodava. Assim, Mbappé aproveitou uma saída errada de Goti, aos 11, e fez 1 a 0. Melhor no jogo, o Real Madrid quase ampliou aos 14 minutos, mas Mbappé carimbou a trave. Pelo alto, Éder Militão levou perigo em dois lances. Já a Real Sociedad, por sua vez, só criou uma chance em 30 minutos, com Barrenetxea. Contudo, o jogo ganhou um novo roteiro aos 31, quando Huijsen parou Oyarzabal em contra-ataque e recebeu cartão vermelho direto. Apesar da vantagem numérica, a Real Sociedad não soube aproveitar de imediato. Assim, o Real Madrid seguiu mais perigoso na partida e quase marcou o segundo com Carvajal, de cabeça. Porém, aos 43, de tanto insistir, os merengues ampliaram a vantagem. Após bela jogada individual de Mbappé, Arda Güller recebeu na área e fez o segundo: 2 a 0. Real Sociedad desconta, mas Real Madrid segura reação Na etapa final, o jogo recomeçou diferente. O Real Madrid até começou assustando com Vini Jr, aos quatro minutos. Contudo, os donos da casa dominaram as ações nos primeiros 25 minutos. Pablo Marín quase descontou aos cinco, mas a bola bateu nas duas traves, antes da defesa merengue afastar. Pouco depois, aos oito, Carvajal cometeu pênalti. Oyarzabal aproveitou, deslocou Courtois e diminuiu.

O Real Madrid sentiu a pressão. Com um a menos, não conseguiu conter a pressão. Assim, a Real Sociedad empilhou bola na área, mas faltava capricho. Dessa forma, o técnico Xabi Alonso tentou proteger o sistema defensivo com as entradas de Valverde e Fran García. Os donos da casa, por sua vez, foram para o tudo ou nada com Soler e Kubo. Na reta final, o Real Madrid conseguiu conter a pressão dos donos da casa. As entradas de jogadores mais defensivos funcionou, e o time merengue segurou a Real Sociedad. O time mandante tentou em jogadas pela ponta com Kubo, mas faltou capricho no último terço do campo. Assim, Courtois sequer foi ameaçado, e o gigante da capital celebrou mais uma vitória. Jogos da 4ª rodada do Campeonato Espanhol: Sexta-feira (12/09)

