Manchester City x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Gigantes voltam a campo após a pausa para a Data Fifa e se enfrentam em partida válida pela 4ª rodada da Premier League / Crédito: Jogada 10

Dia de jogo grande na Premier League. Neste domingo (14), Manchester City e Manchester United se enfrentam às 12h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Inglês. O dérbi coloca frente a frente duas equipes que precisam se recuperar após um início irregular de temporada. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Benfica tropeça em casa e cede empate ao Santa Clara nos acréscimos Como chega o Manchester City O time comandado pelo técnico Pep Guardiola estreou nesta edição da Premier League com vitória, mas vem de duas derrotas consecutivas na competição. Assim, o City está na 13ª posição, com três pontos, somente um acima do Fulham, que abre a zona de rebaixamento. Além disso, Guardiola precisa lidar com uma série de problemas no elenco para o clássico deste domingo. Isto porque Omar Marmoush, Rayan Cherki e Mateo Kovacic, lesionados, são baixas confirmadas. Já Savinho e John Stones aparecem como dúvidas para o dérbi. Como chega o Manchester United Por outro lado, o United teve um desempenho parecido com o do rival deste domingo. No entanto, após duas rodadas sem vitória no início da competição, os Red Devils bateram o Burnley no último compromisso e confirmaram o primeiro triunfo nesta edição da Premier League. Dessa forma, o time comandado pelo técnico Rúben Amorim está na 9ª posição, com quatro pontos.