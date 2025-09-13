Grêmio x Mirassol, ao vivo, com a Voz do Esporte, às 14h30

Grêmio vem de um bom empate fora de casa contra o líder Flamengo. Mas o Mirassol está fazendo campanha incrível e é um perigo!

O Grêmio recebe o Mirassol , neste sábado (13), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileiro, na Arena. Aequipes passam por momentos semelhantes, já que não perdem há três rodadas no torneio. Apesar disso, encontram-se em partes diferentes da tabela. O Imortal é o 13º colocado, com 25 pontos, e o Mirassol está na sexta posição, com 35. Inclusive, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Mirassol enfrentou o Tricolor gaúcho pela primeira vez em sua história e venceu, de goleada, por 4 a 1. Na ocasião, o resultado provocou a demissão do técnico Gustavo Quinteros.

A Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo e inicia com seu tradicional pré-jogo, a partir das 14h30. E assim que a bola rolar, Ricardo Froede estará na narração.