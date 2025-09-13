Grêmio erra até na hora da substituição e perde em casa para o Mirassol

Acredite. Mano pede uma substituição e o jogador errado é quem sai. Em campo, Mirassol vence no Sul por 1 a 0 e pode encerrar rodada no G4 / Crédito: Jogada 10

O Grêmio recebeu o Mirassol neste sábado, 13/9, pela 23ª rodada do Brasileirão. A torcida estava animada, pois o time vinha de empate no Maracanã diante do líder Flamengo, teve dias de descanso na Data-Fifa e era também a reestreia de Arthur. Assim, compareceu em peso. Afinal, 45.724 foram até a Arena, no terceiro maior público do ano. Contudo, o time teve uma grande chance no primeiro tempo e só. Os paulistas mostraram melhor futebol. Ratificaram a posição de sensação do campeonato. Criaram quatro ótimas oportunidades e uma delas entrou: fim de jogo, Mirassol 1 a 0, gol de Alesson. Para tristeza dos gremistas. Não bastasse, o Grêmio ainda protagonizou um fato inacreditável. Mano Menezes conversou com o auxiliar sobre a entrada de Pavón. Pavón entrou, mas na vaga de Alysson, que Mano não queria tirar. Mas já era. Coisa de amador. Até substituição o Grêmio errou. Essa derrota mantém o Grêmio muito perto da zona de rebaixamento, com 25 pontos, apenas três à frente do primeiro dentro do Z4. Já o Mirassol vive um sonho. O novato na Série A chega aos 38 pontos, em quarto lugar. Para um time que muitos consideravam condenado à Série B, estar na zona da Libertadores — e consolidado — é um show.

Mirassol abre frente no primeiro tempo O jogo se mostrou equilibrado, mas com os times buscando o ataque. O Grêmio com maior velocidade, mas sem um atacante de área. Já o time paulista, mais cauteloso e tocando a bola. Mas, aos 27, a coisa pegou fogo. Um chute de Marlon, que Walter defendeu parcialmente, e na sobra, Cristaldo chutou mal, perdendo não apenas uma chance de ouro, como também desperdiçando a chance de contra-ataque — que só não foi gol do Mirassol por milagre. Afinal, José Aldo finalizou para defesa do goleiro, e na volta, Alesson chutou e João Pedro abafou, salvando o gol certo. O Grêmio não fazia um jogo ruim, mas viu o rival sair na frente em um lance confuso. Após Reinaldo cobrar falta pela direita para a área, João Victor, desmarcado, cabeceou. A bola foi na trave direita, passou por Volpi e foi, pelo alto, em direção à trave esquerda. Lá estava apenas Alesson, que empurrou de cabeça para o gol vazio. A auxiliar marcou impedimento, mas o VAR confirmou: mesma linha. O gol valeu, para desespero dos gremistas, que quase empataram em lance confuso, com o zagueiro Noriega ajudando no ataque e reclamando de pênalti não marcado após sofrer falta na finalização. Grêmio erra até em substituição Veio a etapa final, e o Grêmio parecia que teria uma postura mais ofensiva com a entrada de Cristian Olivera, um homem de frente, na vaga de um dos volantes, Dodi. Mas a verdade é que o time seguia sem poder de fogo. E, quando Braithwaite saiu machucado e entrou André, a ideia era pressão total. Até porque a melhor chance até então foi do Mirassol, num chute de Danielzinho que Volpi salvou.