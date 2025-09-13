Fluminense x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Fluminense x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30Semifinalistas da Copa do Brasil se enfrentam neste sábado (13), às 21h, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
Embalados pela classificação às semifinais da Copa do Brasil, Fluminense e Corinthians se enfrentam neste sábado (13), às 21h, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a nona colocação, com 28 pontos, e busca retomar o caminho das vitórias na competição. Do outro lado, o Timão está na 12ª posição, com 26, e em caso de triunfo pode ultrapassar os rivais na tabela.
A Voz do Esporte inicia a transmissão, ao vivo, às 19h30. Christian Rafael está confirmado na narração. João Miguel Lotufo assume a bronca nos comentários. Por fim, o microfone da reportagem ficará nas mãos de David Silva.