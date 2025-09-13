Fluminense lamenta morte de Hermeto Pascoal, o ‘bruxo da música brasileira’

O Fluminense manifestou pesar pela morte de Hermeto Pascoal, ícone da música brasileira, que morreu na noite deste sábado (13/9), aos 89 anos. Conhecido como o “bruxo da música”, o artista nunca escondeu seu amor pelo clube das Laranjeiras e acabou sendo reconhecido como figura ilustre do Tricolor em 2024.

Aliás, durante a partida contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, o clube carioca prestou homenagem ao músico. Assim, em nota oficial, exaltou sua contribuição cultural e enviou condolências à família.