Fluminense lamenta morte de Hermeto Pascoal, o ‘bruxo da música brasileira’Torcedor declarado do Tricolor, multi-instrumentista faleceu aos 89 anos. Clube prestou homenagem durante jogo no Maracanã
O Fluminense manifestou pesar pela morte de Hermeto Pascoal, ícone da música brasileira, que morreu na noite deste sábado (13/9), aos 89 anos. Conhecido como o “bruxo da música”, o artista nunca escondeu seu amor pelo clube das Laranjeiras e acabou sendo reconhecido como figura ilustre do Tricolor em 2024.
Aliás, durante a partida contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, o clube carioca prestou homenagem ao músico. Assim, em nota oficial, exaltou sua contribuição cultural e enviou condolências à família.
O Fluminense Football Club lamenta profundamente a morte do ícone da música brasileira Hermeto Pascoal. Homenageado pelo clube no ano passado com o título de “Tricolor Ilustre”, ele faleceu hoje aos 89 anos, deixando um importante legado para a arte do país.
A notícia da morte saiu nas redes sociais do próprio Hermeto. Contudo, a causa não foi informada. Entretanto, a publicação emocionou fãs ao sugerir uma forma simbólica de lembrá-lo.
“Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria”, dizia o texto.
Natural de Lagoa da Canoa (AL), Hermeto Pascoal construiu uma carreira única como compositor, arranjador e improvisador. Seu trabalho atravessou fronteiras musicais, combinando elementos eruditos e populares, experimentais e profundamente ligados às tradições brasileiras.
O artista deixa seis filhos, 13 netos e dez bisnetos. Informações sobre cerimônias de despedida serão divulgadas pelos canais oficiais. Seu legado permanece como um dos mais inventivos e originais da história da música no Brasil.
