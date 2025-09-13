Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense lamenta morte de Hermeto Pascoal, o ‘bruxo da música brasileira’

Torcedor declarado do Tricolor, multi-instrumentista faleceu aos 89 anos. Clube prestou homenagem durante jogo no Maracanã
O Fluminense manifestou pesar pela morte de Hermeto Pascoal, ícone da música brasileira, que morreu na noite deste sábado (13/9), aos 89 anos. Conhecido como o “bruxo da música”, o artista nunca escondeu seu amor pelo clube das Laranjeiras e acabou sendo reconhecido como figura ilustre do Tricolor em 2024.

Aliás, durante a partida contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, o clube carioca prestou homenagem ao músico. Assim, em nota oficial, exaltou sua contribuição cultural e enviou condolências à família.

A notícia da morte saiu nas redes sociais do próprio Hermeto. Contudo, a causa não foi informada. Entretanto, a publicação emocionou fãs ao sugerir uma forma simbólica de lembrá-lo.

“Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria”, dizia o texto.

 

Natural de Lagoa da Canoa (AL), Hermeto Pascoal construiu uma carreira única como compositor, arranjador e improvisador. Seu trabalho atravessou fronteiras musicais, combinando elementos eruditos e populares, experimentais e profundamente ligados às tradições brasileiras.

O artista deixa seis filhos, 13 netos e dez bisnetos. Informações sobre cerimônias de despedida serão divulgadas pelos canais oficiais. Seu legado permanece como um dos mais inventivos e originais da história da música no Brasil.

Tags

Fluminense

