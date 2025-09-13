Estêvão não é relacionado pelo Chelsea e causa ‘estranheza’

Jovem brasileiro de 18 anos não foi relacionado para a 4ª rodada da Premier League. Estreia na Champions League pode explicar decisão / Crédito: Jogada 10

A ausência de Estêvão na lista de relacionados do Chelsea para o confronto contra o Brentford, pela quarta rodada da Premier League, chamou a atenção de torcedores ingleses e brasileiros. O meia-atacante não apareceu nem mesmo no banco de reservas, e o clube londrino não esclareceu oficialmente o motivo. A decisão gerou especulações, sobretudo pela proximidade da estreia na Champions League, marcada para a próxima quarta-feira (17), contra o Bayern de Munique, em Londres. A possibilidade de poupar o jovem para o duelo continental está sendo considerada uma explicação plausível.