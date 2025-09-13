Em sua reestreia, Arthur lamenta mais uma derrota do Grêmio: ”Decepcionado”

O Grêmio somou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, após perder por 1 a 0 para o Mirassol, no Rio Grande do Sul, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. O embate marcou a reestreia do volante Arthur com a camisa do Imortal. Contudo, o jogador não conseguiu esconder a decepção após mais um resultado negativo da equipe.

“Fisicamente estou bem. Obviamente fazia um tempo que não fazia 90 minutos, talvez preciso de mais adaptação, mas bem. Não era o resultado que a gente esperava, ficamos muito decepcionados, mas não faltou entrega, então partimos da base que isso não vai faltar. E melhorar taticamente, melhorar no último terço, alguma coisa defensiva. Em geral, coletivamente. Cabeça de pé, trabalhar para buscar sair desta situação. É trabalhar”, disse o volante, após o jogo.