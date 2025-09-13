Em duelo contra o Z-4 da Série B, Paysandu e América-MG ficam no empate

Jogando no Mangueirão, em Belém, equipes não saem do zero e seguem com suas vidas complicadas na Segundona

Em duelo direto na luta contra o rebaixamento, Paysandu e América-MG ficaram no 0 a 0, neste sábado (13/9), no Mangueirão, em Belém (PA), em jogo pela 26ª rodada da Série B. O resultado, apesar de encerrar uma sequência de cinco derrotas seguidas, não é bom para o Papão.

Afinal, a equipe segue sem conseguir vencer em casa, chegando aos seis jogos consecutivos sem triunfo no Mangueirão, ficando em último na tabela, com 22 pontos. A última vitória do Paysandu em seus domínios, aliás, foi em junho.

LEIA MAIS: Fortaleza vence o Vitória na estreia do técnico Martín Palermo

O empate também não foi bom para o América, que chega aos 27 pontos e desperdiça chance de deixar a zona do rebaixamento. O Coelho – dos piores visitantes do certame -, vê o Botafogo-SP à sua frente por um ponto, mas com um jogo a menos. Afinal, a equipe de Ribeirão Preto ainda joga na rodada.

O Paysandu volta a campo no próximo sábado (20/9), às 16h (de Brasília), quando visita o Goiás, pela 27ª rodada da Segundona. O Esmeraldino, aliás, é o vice-líder, com 45 pontos, sendo um dos postulantes ao título. Quem também não terá vida fácil em seu próximo compromisso é o América. A equipe do técnico Alberto Valentim volta a BH, mas para enfrentar o líder Coritiba. Tal duelo ocorre no domingo (21/9), também às 16h.