Corinthians x Cruzeiro (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Após empate em 2 a 2 no Independência, equipes decidem quem será o grande campeão do Brasileirão Feminino na Neo Química Arena

Corinthians e Cruzeiro decidem neste domingo (14/9), às 10h30, na Neo Química Arena, quem será o grande campeão do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo de ida, no estádio Independência, as equipes ficaram no empate em 2 a 2. Assim, quem vencer em Itaquera, fica com o título. Contudo, uma nova igualdade no placar faz o título ser decidido na decisão por pênaltis.

Como chega o Corinthians

O Corinthians chega para o confronto precisando apenas de uma vitória simples para se sagrar campeão do Brasileirão Feminino. Gabi Zanotti e Gi Fernandes fizeram os dois gols do Timão no jogo de ida, em Belo Horizonte, que terminou em 2 a 2. Atual pentacampeãs consecutivas, as Brabas vão em busca da sua sexta taça do torneio nacional. Aliás, ao todo, são seis títulos do torneio, tendo conquistado o primeiro troféu em 2018.

Para o embate, o técnico Lucas Piccinato não tem desfalques e deve repetir o time que começou o embate no Independência. A esperança corintiana fica na conta do trio formado por Johnson, Gabi Zanotti e Vic Albuquerque, que somam oito gols cada na competição até aqui.

Como chega o Cruzeiro

Por outro lado, o Cruzeiro precisará de um feito quase inédito para ficar com o título. Afinal, as Cabulosas terão que visitar e vencer as Brabas, que perderam apenas uma vez como mandante em toda a competição: são oito jogos e sete vitórias. O time mineiro terá que se espelhar no Palmeiras, que bateu o Timão no Parque São Jorge por 2 a 1, na quarta rodada da primeira fase. Contudo, a Raposa chega empolgada após fazer sua melhor campanha na história da competição e tenta coroar tudo isso com a taça.

Para a partida, o técnico Jonas Urias também não terá desfalques, mas tem algumas dúvidas no ataque, com a atacante Vanessa pedindo passagem. Contudo, dificilmente o treinador mudará a dupla no setor ofensivo formada por Letícia Moreno e Byanca Brasil.