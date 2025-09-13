Com grande atuação de João Pedro, Chelsea e Brentford empatam em 2 a 2

Apesar da ausência de Estêvão, o brasileiro João Pedro teve presença decisiva nesta partida emocionante pelo Campeonato Inglês / Crédito: Jogada 10

Haja coração para os torcedores do Chelsea! Na tarde deste sábado (13), os Blues enfrentaram o Brentford, em West London, pela quarta rodada do Campeonato Inglês, e com grande atuação do atacante João Pedro. Em uma partida um tanto pegada, os Bees buscavam a vitória para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Chelsea almejava a liderança. Ciente da tamanha responsabilidade diante da torcida, o Brentford foi para cima e abriu o placar. Mas, os Blues correram atrás do prejuízo e deixaram tudo igual, em 2 a 2. Com o resultado, o Chelsea permanece na quinta colocação da Premier League. Contudo, o Brentford foi quem mais se beneficiou, ao subir para 12ª e concluir a missão que o levou a campo na quarta rodada da competição, se distanciando da zona de rebaixamento.

Ausência de Estêvão, mas destaque para João Pedro O Chelsea entrou em campo com presença brasileira em dose dupla, mas também com uma ausência sentida. Estevão, que vinha sendo opção recorrente, ficou fora da lista de relacionados, sem explicação oficial do clube londrino. Já João Pedro começou como titular e tentou se movimentar entre os zagueiros. Logo aos 4 minutos, recebeu passe de Buonanotte na área, dominou e bateu de canhota, mas viu a bola explodir na marcação. Andrey, por sua vez, ficou no banco de reservas. Apesar de ter o domínio da posse, os Blues encontraram dificuldades para transformar volume em chances claras. E, quando se lançaram ao ataque, acabaram surpreendidos. Aos 34 minutos, o Brentford armou um contra-ataque fulminante: Henderson fez ligação direta para Schade, que ganhou na corrida e finalizou rasteiro, cruzado, sem chances para o goleiro Robert Sánchez. Castigo pesado para o Chelsea, que tinha praticamente todo o time no campo ofensivo. Mesmo atrás no placar, os comandados de Enzo Maresca seguiram insistindo. Aos 44 minutos, João Pedro voltou a aparecer bem ao construir a jogada pela esquerda. Ele encontrou Pedro Neto na área, que rolou de primeira para Enzo Fernández. O argentino soltou a bomba, mas a finalização saiu pela direita do gol, mantendo o Brentford em vantagem no intervalo. Chelsea vira, mas leva gol no fim e termina no empate O Chelsea voltou para o segundo tempo em cima do Brentford. Logo aos 15 minutos, brilhou a estrela de João Pedro. O atacante brasileiro ganhou no alto de Sepp Van den Berg e ajeitou de cabeça dentro da área. A bola sobrou limpa para Cole Palmer, que não perdoou: chapa de primeira no cantinho de Kelleher para empatar o jogo em 1 a 1. Participação decisiva de João Pedro, que já vinha sendo o mais ativo do setor ofensivo dos Blues.