Burnley x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes voltam a campo após a pausa para a Data Fifa e se enfrentam em partida válida pela 4ª rodada da Premier League / Crédito: Jogada 10

O atual campeão da Premier League volta a campo neste domingo (14). Burnley e Liverpool se enfrentam às 10h (de Brasília), no Estádio Turf Moor, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Inglês. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Jogador morre vítima de ataque armado dentro de hotel Como chega o Burnley O Burnley faz um início de temporada irregular na Premier League, com duas derrotas e uma vitória. No compromisso mais recente, o time perdeu por 3 a 2 para o Manchester United, fora de casa, e abre esta 4ª rodada na 14ª posição, com três pontos. Além disso, a vantagem para o Fulham, que abre a zona de rebaixamento, é de somente um ponto. Porém, o técnico Scott Parker tem motivos para ter confiança diante do Liverpool. Isto porque o zagueiro Bashir Humphreys e o lateral Axel Tuanzebe, recuperados de lesão, podem reforçar o time neste domingo. Como chega o Liverpool Por outro lado, o Liverpool segue em grande fase sob o comando de Arne Slot e aparece como o único time com 100% de aproveitamento nesta edição da Premier League. Dessa forma, os Reds aparecem como favoritos para conquistar mais um troféu nacional e abrem a 4ª rodada com nove pontos, dois acima do vice-líder Chelsea.

Além disso, o Liverpool vem de uma vitória importante no clássico contra o Arsenal por 1 a 0, em Anfield, em um confronto direto na briga pelo título da Premier League. Por fim, a expectativa fica pelo retorno de Frimpong, contratado na última janela de transferências do verão europeu. O lateral passou o período de Data Fifa em recuperação, mas ainda é tratado como dúvida para o jogo deste domingo.