Bragantino x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Bragantino x Sport: onde assistir, escalações e arbitragemFugindo da crise e mirando a Libertadores, Massa Bruta recebe o Leão, lanterna do Brasileirão, em um duelo de opostos em Bragança Paulista
A 23ª rodada do Brasileirão apresenta um confronto de equipes em situações opostas na tabela. Neste domingo (14), o Red Bull Bragantino recebe o Sport a partir das 11h (horário de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques. A partida coloca frente a frente um time da casa que luta por vaga na Libertadores e o visitante, que é o lanterna da competição.
O duelo é fundamental para os dois times. O Red Bull Bragantino, que vem de mais uma derrota, precisa da vitória para se recuperar de vez da crise e se manter firme na briga por uma vaga no G6. Já o Sport, que tem apenas uma vitória em todo o campeonato, joga a vida em busca de pontos para tentar uma reação histórica contra o rebaixamento.
Onde assistir
A partida entre Red Bull Bragantino e Sport, pela 23ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).
Como chega o Bragantino
O Red Bull Bragantino chega para a partida buscando reencontrar a estabilidade. A equipe vinha de uma sequência de derrotas, conseguiu uma vitória para quebrar a má fase, mas sofreu um novo revés na última rodada. Agora, o Massa Bruta aposta no fator casa contra o lanterna como a oportunidade perfeita para se reabilitar na luta por uma vaga na Libertadores.
O técnico Fernando Seabra, no entanto, continua com vários problemas para escalar o time. Os jogadores Eduardo, Praxedes e Pitta estão entregues ao departamento médico. Além deles, Sant’Anna e Thiago Borbas estão em fase de transição e são dúvidas, diminuindo as opções, principalmente para o setor ofensivo.
Como chega o Sport
O Sport chega a Bragança Paulista em uma situação desesperadora. A equipe pernambucana é a lanterna do Brasileirão e conquistou apenas uma vitória em todo o campeonato até aqui. Apesar de ter dois jogos a menos, o time precisa urgentemente de pontos para ter qualquer esperança de deixar a última posição e lutar contra o rebaixamento.
Apesar da péssima fase, o técnico Daniel Paulista tem um cenário um pouco mais favorável em relação a desfalques. A equipe é considerada “quase completa”, com poucos nomes se recuperando de lesões, como Sérgio Oliveira e Igor Cariús. Com isso, o treinador deve ter a maior parte de seu elenco principal à disposição para este difícil confronto.
BRAGANTINO x SPORT
Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
Data e hora: 14 de setembro de 2025 (domingo), às 11h (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Eric Ramires, Gabriel e Jhon Jhon; Laquintana, Eduardo Sasha e Lucas Barbosa. Técnico: Fernando Seabra.
SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Aderlan; Zé Lucas, Rivera e Lucas Lima; Matheusinho, Derik Lacerda e Léo Pereira. Técnico: Daniel Paulista.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Onde assistir: Premiere
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.