Botafogo vence o Flamengo pelo Carioca sub-20

Botafogo vence o Flamengo pelo Carioca sub-20Time alvinegro bateu o Rubr-Negro, por 3 a 1, e pulou para a vice-liderança da competição
Com um golaço do panamenho Kadir, o Botafogo venceu muito bem o Flamengo por 3 a 1 na manhã deste sábado (13/9), no Estádio Nilton Santos, e conquistou a quarta vitória seguida no Campeonato Carioca sub-20.
O primeiro gol alvinegro saiu aos 30 minutos do primeiro tempo, quando Kauan Toledo finalizou e o zagueiro rubro-negro Da Matta tentou cortar e fez contra. Na etapa final, aos cinco, Kadir acreditou na jogada, dominou, avançou, deixou o marcador no chão e ampliou para 2 a 0.
Depois, aos 19 minutos, após cruzamento, o goleiro do Flamengo saiu mal do gol e o zagueiro Danillo aproveitou e marcou o terceiro. Nos acréscimos, Guilherme fez o gol de honra dos visitantes.
Com o resultado, o Botafogo segue na vice-liderança do Carioca Sub-20, com 15 pontos, a três do líder Vasco. Na próxima rodada, sábado que vem (20/9), o Glorioso visita o Madureira, às 10h, em Conselheiro Galvão.
Já o Flamengo está em quarto, com 10 pontos, a mesma que o Fluminense, em quinto. Como tem um jogo a menos, o Rubro-Negro pega o Nova Iguaçu, quarta-feira (17/09), às 10h. No sábado (20/09), pela oitava rodada, enfrenta o Boavista, às 15h.
