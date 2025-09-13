Botafogo suspende torcedores responsáveis por princípio de incêndio

Os três torcedores acenderam sinalizadores por conta própria na arquibancada Leste Superior. Dessa forma, desencadearam o princípio de incêndio na Leste Inferior. O caso não tem relação com a festa preparada pelo “Movimento Ninguém Ama Como A Gente”, responsável pelas festas da torcida alvinegra nos jogos no Nilton Santos.

O Botafogo suspendeu três torcedores responsáveis por um princípio de incêndio no Nilton Santos. O episódio ocorreu nas arquibancadas Leste Inferior e Leste Superior antes do início do jogo contra o Vasco, quinta-feira (11), pelas quartas de final da Copa do Brasil. Após uma investigação do clube, os botafoguenses acabaram sendo identificados. Dessa forma, foram suspensos preventivamente.

O princípio de incêndio começou a partir de fagulhas dos sinalizadores acesos pelos três botafoguenses na Leste Superior. Assim, as faíscas caíram no setor inferior e entrou em contato com bandeiras e papéis designados para festa. Afinal, diversas bandeiras foram distribuídas na arquibancada, além de rolos de papel higiênico. A própria torcida ajudou a identificar os três torcedores. Assim, eles foram retirados.

Dentro de campo, Botafogo e Vasco repetiram o placar do jogo da ida e empataram por 1 a 1. Dessa forma, o jogo acabou sendo decidido nos pênaltis, com vitória vascaína por 5 a 3. Herói da partida, o goleiro Léo Jardim defendeu a cobrança de pênalti de Alex Telles, que fez o gol alvinegro, também da marca da cal, no tempo normal. O Cruz-Maltino encara o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.