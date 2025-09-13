Bayern de Munique goleia Hamburgo por 5 a 0 e mantém invencibilidade

Líderes do campeonato alemão, os Bávaros não deixaram espaço para o rival e garantiram mais 3 pontos, em dia inspirador de Kane, que marcou dois / Crédito: Jogada 10

O Bayern de Munique segue invicto no Campeonato Alemão. Na partida deste sábado (10), pela 3ª rodada da competição, os Bávaros enfrentaram o Hamburgo, na Allianz Arena, em Munique, e aplicaram uma nova goleada sem dificuldades, garantindo, em casa, a vitória por 5 a 0 e a permanência na liderança da tabela. Deram nome a camisa os jogadores Serge Gnabry, Aleksandar Pavlovic, Harry Kane (2) e Luis Días, que fizeram os gols da vitória. Desta forma, o Bayern de Munique permanece na liderança, com 9 pontos. Por outro lado, o Hamburgo briga na competição para não entrar na zona de rebaixamento. Na próxima rodada do campeonato alemão, os Bávaros pegam o Hoffenheim, enquanto o Hamburgo enfrenta o Heidenheim.

Bayern de Munique faz quatro já no primeiro tempo Logo no início do primeiro tempo, Aboubaka Soumahoro derrubou o meia Michael Olise perto da grande área e levou um cartão amarelo. Apesar da falta perigosa, o primeiro gol do Bayern veio aos 2 minutos. Na chance, o atacante Serge Gnabry recebeu um belo passe de Olise na grande área e mandou a bola de pé direito como uma bomba para o fundo da rede de Daniel Heuer. Daí em diante, o Bayern se fez dono do jogo, enquanto o Hamburgo mal conseguiu avançar pelo meio de campo. Aos 8 minutos, Aleksandar Pavlovic fez o segundo dos Bávaros e o show começou. Em lance dentro da grande da área, Aboubaka Soumahoro colocou a mão na bola, e após revisão do VAR, deu pênalti para os Bayern de Munique. Na cobrança, Harry Kane bateu de direita no cantinho do gol e ampliou o placar para 3 a 0. Contudo, ainda havia muita emoção pela frente. Em cobrança rápida de falta, Joshua Kimmich lançou para Luis Días, que finalizou de fora de área, deixando o goleiro Heuer sem chances. Ao fim do primeiro tempo, Fábio Vieira e Joshua Kimmich se chocaram na defesa do Hamburgo e ficaram caídos no gramado. Harry Kane marca seu segundo e consagra vitória Para o segundo tempo, as equipes retornaram com mudanças, com as saídas de Aboubaka Soumahoro, Nicolás Capaldo e Alexander Rossing-Lelesiit. Assumiram as posições Jonas Meffert, Rayan Philippe e Daniel Elfadli. No Bayern, saíram Dayot Upamecano e Serge Gnabry, para as entradas de Raphael Guerreiro e Nicolas Jackson. Desta maneira, o Hamburgo propôs um jogo mais acirrado, com algumas chegadas, mas também com impedimentos.

As mudanças criaram dificuldade para a equipe de Vincent Kompany. Contudo, o entrosamento do time estava bem claro. Apesar de um segundo tempo mais truncado, o Bayern encontrou um bom contra-ataque. Michael Olise tocou para Harry Kane na grande área e o camisa 9 bateu firme, para mandar no cantinho esquerdo de Heuer e garantir os 5 a 0 da vitória. Heuer ainda teve trabalho com Lennart Karl, que tentou mais um de canhota. Por outro lado, o Hamburgo deu um susto nos Bávaros. Com mais de ritmo de jogo, Rayan Philippe cruzou da esquerda para a grande área. Na sequência, Robert Glatzel ganhou no alto e tentou o cabeceio, mas a bola foi por cima do travessão de Neuer. O atacante Fábio Baldé buscou novamente chegar até a área adversária em um belo contra-ataque. Mas, apesar das tentativas e da melhoria de rendimento, que chegou a 36%, contra 64% do Bayern, já estava escrito desde o primeiro tempo e não deu outra: vitória dos Bávaros.