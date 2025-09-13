Atlético-MG vive pior sequência desde 2019 e encara Santos em duelo direto

Galo soma quatro derrotas consecutivas, não marca há quatro jogos e precisa reagir para se afastar da zona de rebaixamento / Crédito: Jogada 10

O Atlético-MG chega para o duelo contra o Santos, neste domingo (14/9), às 16h, na Arena MRV, em clima de forte pressão. Afinal, o time mineiro amarga uma sequência de quatro derrotas seguidas, além de quatro jogos sem balançar as redes. Números que remetem ao difícil período vivido em 2019, antes da chamada “virada de chave” no clube com a entrada dos investidores liderados por Rubens Menin. Com apenas 24 pontos, o Galo ocupa a 14ª colocação no Brasileirão, apenas dois acima da zona de rebaixamento. O adversário da vez, o Santos, é concorrente direto na luta contra a degola, com 22 pontos e em 16º lugar, fora do Z-4 apenas nos critérios de desempate.