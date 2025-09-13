America x Portuguesa: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes decidem o título da Copa Rio. Campeão escolhe vaga na Série D do Brasileirão ou Copa do Brasil, enquanto o vice fica com o que sobrar

Garantidos em competições nacionais em 2026, America e Portuguesa iniciam a disputa pelo título da Copa Rio , neste domingo (14), às 15h (de Brasília), no Estádio Giulite Coutinho. A competição tem grande valor para os finalistas. Afinal, o campeão escolhe se disputará a Série D do Brasileirão ou a Copa do Brasil, enquanto o vice fica com a sobra. O jogo de volta acontecerá no dia 20, no Luso Brasileiro.

Como chega o America

Após 15 anos, o America voltou a garantir vaga em uma competição nacional. Afinal, a vitória sobre o Araruama na semifinal assegurou um espaço na Copa do Brasil ou Série D. Contudo, para escolher, terá que superar a Portuguesa, que desponta como a favorita no confronto. Isso, no entanto, não abala o Mecão, que cresceu após Romário assumir a presidência.

Para o jogo de ida da decisão, o técnico Leandrão terá um desfalque importante. Afinal, Henrique saiu machucado na vitória sobre o Araruama, pela semifinal, e ainda não se recuperou. Ele, aliás, marcou o gol do America na partida.

Como chega a Portuguesa

Embalada pela vitória sobre o Maricá na semifinal, a Portuguesa carrega o favoritismo para a decisão contra o America. Contudo, o time lusitano mantém os pés no chão para alcançar o objetivo de conquistar o título e escolher se jogará a Série D do Brasileirão ou a Copa do Brasil.

Para o jogo contra o America, o técnico Alex Nascif deve manter a base da semifinal contra o Maricá. Portanto, a Portuguesa vai com força máxima para a final e quer construir um resultado positivo para festejar o título dentro de casa, no dia 20.