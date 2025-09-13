Ainda empregado, Roger Machado cobra atitude do Inter: ”Muito ruim”

Técnico admite frustração e desorganização do Colorado diante do Palmeiras, mas garante permanência antes do Gre-Nal 448 / Crédito: Jogada 10

O Internacional vai voltar para Porto Alegre com uma dura derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, neste sábado (13/9), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão. O revés ampliou a pressão sobre Roger Machado, mas, ao menos por enquanto, o treinador segue no comando da equipe. “Quanto ao estado de ser, estar, estou dando coletiva como treinador do Internacional”, disse Roger, ao responder sobre sua continuidade.

O técnico admitiu irritação com a atuação do time, mas reforçou que o grupo precisa dar uma resposta imediata, especialmente porque o próximo compromisso é o clássico contra o Grêmio. “Cobrar atitude de todos, semana forte. Temos o clássico. Muito ruim. Entendemos a frustração do torcedor. Estamos chateados, irritados com a derrota com um placar elástico. No segundo tempo conseguimos organizar, ou estancar. Estou falando como treinador do Internacional”, afirmou. Roger ainda explicou que o período de treinamentos durante a Data Fifa não se refletiu em campo, já que o gol precoce do adversário desarmou qualquer planejamento inicial. “A parada para treinamentos acabou em três minutos no primeiro gol do adversário. Qualquer estratégia se esvaiu muito cedo. O placar elástico evidenciou a desorganização”, completou Roger Machado.