West Ham x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico londrino será neste sábado (13), às 13h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, pela quarta rodada da Premier League / Crédito: Jogada 10

West Ham e Tottenham se enfrentam neste sábado (13), às 13h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, pela quarta rodada da Premier League 2025/26. Os Spurs buscam se manter no G4, enquanto os Hammers tentam ganhar regularidade após início irregular. Os times se enfrentaram duas vezes pela Premier League na temporada passada, com um empate e uma vitória para o Tottenham. O clássico londrino é conhecido pelo equilíbrio, mas os Spurs levam vantagem histórica nos confrontos diretos.

Onde assistir A partida entre West Ham e Tottenham, pela quarta rodada do Campeonato Inglês, aliás, terá a transmissão da Disney+. Como chega o West Ham O West Ham conquistou sua primeira vitória na última rodada, ao bater o Nottingham Forest por 3 a 0 fora de casa. Com o resultado, deixou a lanterna e aparece em 16º lugar, com três pontos. Antes disso, havia perdido para Sunderland (3 a 0) e Chelsea (5 a 1). O técnico Graham Potter não contará com Luis Guilherme, que ainda se recupera de lesão. A equipe conta com Lucas Paquetá para manter o embalo. O brasileiro, que chegou a ser especulado em outras equipes durante a janela de transferências, vive grande fase, balançando as redes em três partidas seguidas. Além disso, ele voltou à convocação da Seleção Brasileira. Como chega o Tottenham Do outro lado, o Tottenham começou a temporada com duas vitórias (sobre Burnley e Manchester City), mas vem de derrota em casa diante do Bournemouth (1 a 0). A equipe ocupa a quarta posição com seis pontos, três a menos que o líder Liverpool.