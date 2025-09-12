Vojvoda encara retrospecto negativo contra o Galo na busca de primeira vitória pelo Santos

Treinador enfrentou o Atlético dez vezes no comando do Fortaleza e tenta mudar um começo diferente agora pelo Peixe / Crédito: Jogada 10

Juan Pablo Vojvoda vai em busca da sua primeira vitória no comando do Santos. No próximo domingo (14), o Alvinegro visita o Atlético, em Belo Horizonte. O adversário é um incômodo na vida do treinador desde que chegou ao Brasil. Em sua passagem pelo Fortaleza, Vojvoda enfrentou o Atlético em dez oportunidades. Os números não são favoráveis ao treinador argentino. No total, foram apenas duas vitórias, três empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 30%.