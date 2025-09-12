Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vojvoda encara retrospecto negativo contra o Galo na busca de primeira vitória pelo Santos

Treinador enfrentou o Atlético dez vezes no comando do Fortaleza e tenta mudar um começo diferente agora pelo Peixe
Juan Pablo Vojvoda vai em busca da sua primeira vitória no comando do Santos. No próximo domingo (14), o Alvinegro visita o Atlético, em Belo Horizonte. O adversário é um incômodo na vida do treinador desde que chegou ao Brasil.

Em sua passagem pelo Fortaleza, Vojvoda enfrentou o Atlético em dez oportunidades. Os números não são favoráveis ao treinador argentino. No total, foram apenas duas vitórias, três empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 30%.

A última vitória de Vojvoda contra o Galo aconteceu em junho de 2023, quando o Leão bateu os mineiros por 2 a 1.  Depois disso foram três jogos, com dois empates e uma derrota, sendo dois deles os únicos do técnico na Arena MRV. O outro triunfo aconteceu em 2021, no Mineirão, por 2 a 1.

Agora, pelo Santos, Vojvoda tenta um melhor desempenho para melhorar a situação do Peixe no Brasileirão. O Alvinegro é apenas o 16º colocado na tabela, com 22 pontos, mesma pontuação do Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

Santos juan pablo vojvoda

