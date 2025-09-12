Vasco recusou proposta por Cauan Barros em reta final da janela

Vasco recusou proposta por Cauan Barros em reta final da janelaClube recebeu oferta do Metallist, da Ucrânia, nos últimos dias da janela de transferências
Reintegrado ao elenco profissional após passagem de destaque por empréstimo pelo América-MG, Cauan Barros chamou a atenção de times do exterior. Afinal, o Vasco recusou uma proposta de dois milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) do Metallist, da Ucrânia, pelo jogador, nos últimos dias da janela de transferências, segundo informações do jornalista Venê Casagrande.
A proposta chegou nos últimos dias da janela de transferências. O Vasco, contudo, contava com o jogador para a sequência da temporada. Afinal, o Cruz-Maltino antecipou a sua volta do empréstimo, pois acreditava que o jovem de 21 anos possui uma margem de crescimento e utilidade. Ele, aliás, está sendo aproveitado pelo técnico Fernando Diniz.
Pelo América-MG, Cauan Barros marcou cinco gols em 28 jogos. Assim, chamou a atenção até mesmo de clubes brasileiros, como o Cruzeiro, que fez uma investiga recusada pelo Vasco. Desde o seu retorno, o jovem meio-campista disputou quatro jogos, inclusive sendo titular nos dois confrontos contra o Botafogo, nas quartas de final da Copa do Brasil.
Sem Tchê Tchê e Jair, lesionados, Cauan Barros deve seguir recebendo oportunidades no time titular do Vasco. Assim, com o jovem nos planos, o Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), contra o Ceará, em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão.
