Vasco recusou proposta por Cauan Barros em reta final da janela

Reintegrado ao elenco profissional após passagem de destaque por empréstimo pelo América-MG, Cauan Barros chamou a atenção de times do exterior. Afinal, o Vasco recusou uma proposta de dois milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) do Metallist, da Ucrânia, pelo jogador, nos últimos dias da janela de transferências, segundo informações do jornalista Venê Casagrande. A proposta chegou nos últimos dias da janela de transferências. O Vasco, contudo, contava com o jogador para a sequência da temporada. Afinal, o Cruz-Maltino antecipou a sua volta do empréstimo, pois acreditava que o jovem de 21 anos possui uma margem de crescimento e utilidade. Ele, aliás, está sendo aproveitado pelo técnico Fernando Diniz.