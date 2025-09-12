Tolói pode estrear como titular no São Paulo diante do Botafogo

Zagueiro de 34 anos impressiona nos treinos e se coloca como opção de Crespo para a defesa tricolor na 23ª rodada do Brasileirão

O defensor de 34 anos aproveitou as três semanas de treinos no CT da Barra Funda para recuperar o ritmo competitivo e alcançar bom nível físico. A comissão técnica avaliou positivamente sua evolução e considera a possibilidade de utilizá-lo ao lado de Alan Franco e de mais um terceiro zagueiro.

Recém-apresentado, Rafael Tolói vive a expectativa de começar jogando pelo São Paulo já no próximo domingo (14/9). O Tricolor recebe o Botafogo no Morumbis, às 17h30, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Chego num momento importante da temporada, temos duas competições importantes. Eu tive três semanas para me condicionar melhor e posso agregar com experiência, com o que vivi na Itália. Aqui jogamos com três zagueiros e me sinto muito à vontade, me senti bem no coletivo de sábado (contra o sub-20), estou feliz e estou aqui para ajudar”, declarou Tolói, em sua apresentação oficial.

Com cinco zagueiros à disposição, Crespo terá de decidir entre Ferraresi, que voltou da seleção da Venezuela, e Sabino para completar o sistema defensivo. Arboleda, embora já participe dos treinos, ainda não atingiu plena forma física após lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda.

Para o confronto com o Botafogo, o treinador argentino não poderá contar com Bobadilla e Luciano, suspensos. Uma possível formação inicial tem: Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Sabino (ou Ferraresi); Cédric Soares, Alisson, Pablo Maia (ou Marcos Antônio), Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Rigoni (ou Dinenno/Tapia).

Por fim, o elenco são-paulino treina nesta sexta-feira no CT da Barra Funda e encerra a preparação no sábado à tarde.