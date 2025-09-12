Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tolói pode estrear como titular no São Paulo diante do Botafogo

Zagueiro de 34 anos impressiona nos treinos e se coloca como opção de Crespo para a defesa tricolor na 23ª rodada do Brasileirão
Recém-apresentado, Rafael Tolói vive a expectativa de começar jogando pelo São Paulo já no próximo domingo (14/9). O Tricolor recebe o Botafogo no Morumbis, às 17h30, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O defensor de 34 anos aproveitou as três semanas de treinos no CT da Barra Funda para recuperar o ritmo competitivo e alcançar bom nível físico. A comissão técnica avaliou positivamente sua evolução e considera a possibilidade de utilizá-lo ao lado de Alan Franco e de mais um terceiro zagueiro.

“Chego num momento importante da temporada, temos duas competições importantes. Eu tive três semanas para me condicionar melhor e posso agregar com experiência, com o que vivi na Itália. Aqui jogamos com três zagueiros e me sinto muito à vontade, me senti bem no coletivo de sábado (contra o sub-20), estou feliz e estou aqui para ajudar”, declarou Tolói, em sua apresentação oficial.

Com cinco zagueiros à disposição, Crespo terá de decidir entre Ferraresi, que voltou da seleção da Venezuela, e Sabino para completar o sistema defensivo. Arboleda, embora já participe dos treinos, ainda não atingiu plena forma física após lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda.

Para o confronto com o Botafogo, o treinador argentino não poderá contar com Bobadilla e Luciano, suspensos. Uma possível formação inicial tem: Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Sabino (ou Ferraresi); Cédric Soares, Alisson, Pablo Maia (ou Marcos Antônio), Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Rigoni (ou Dinenno/Tapia).

Por fim, o elenco são-paulino treina nesta sexta-feira no CT da Barra Funda e encerra a preparação no sábado à tarde.

