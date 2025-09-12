Textor, do Botafogo, detalha relação com Marinakis: ‘Ótima colaboração entre nós’

“Bom, isso quase parece romântico, sabe? Olha, ele é um grande homem. Acho que se fala muito sobre esse relacionamento, mas entendo bem o porquê”, iniciou Textor.

Acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor está cada dia mais próximo de Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest (ING), Olympiacos (GRE) e Rio Ave (POR). Na quinta-feira (11), no Estádio Nilton Santos, após o Glorioso cair para o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil, o big boss foi questionado sobre a relação com o magnata grego. O Godfather até brincou…

Na janela de transferências, Textor e Marinakis fizeram negócios. O Botafogo cedeu o goleiro John, o zagueiro Jair, o lateral-esquerdo Cuiabano e o centroavante Igor Jesus ao Forest, que, por sua vez, vendeu o volante Danilo ao Mais Tradicional e devolveu Cuiabano ao clube carioca, por empréstimo, até o fim deste ano.

“Marinakis, provavelmente, é o dono de clube de futebol europeu mais ativo no Brasil. Ele acreditava no Brasil antes mesmo de eu chegar aqui. Você pode olhar os elencos dele, do Rio Ave ao Olympiacos, para ver quantos brasileiros ele tem no Forest agora. Então, tudo o que posso dizer é que continuará havendo uma ótima colaboração entre nós como proprietários. Mas também tenho uma boa colaboração com outros proprietários. Há coisas em que faremos parcerias e colaboraremos no futuro”, justificou o mandachuva alvinegro.

Vem mais parceria aí, Textor?

Apesar da proximidade com o grego, Textor, no entanto, não fechou as portas a outros parceiros para o Botafogo.

“O clube é estável. Construímos uma ótima organização, uma ótima equipe. Não só no campo de futebol, mas também no âmbito corporativo. Então, o que os torcedores podem esperar é que a casa que construímos continue forte. No mínimo, vamos colaborar bastante com o Sr. Marinakis e outros donos, mas qualquer um que queira vir e passar tanto tempo quanto ele no Brasil, sim, sabe, venha negociar, porque acreditamos no Brasil”, colocou o bilionário norte-americano.