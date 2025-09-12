Na outra semifinal, Corinthians e Cruzeiro medirão forças no torneio pela primeira vez desde a final de 2018, quando o Cabuloso faturou o título pela última vez. Além disso, Em um total de seis embates, os mineiros avançaram em quatro ocasiões.

A edição de 2025 da Copa do Brasil não terá um vencedor inédito, visto que os quatro clubes restantes já se sagraram campeões. Vasco e Fluminense aparecem com um título cada, enquanto o Corinthians faturou tr|ês vezes. O Cruziero, por outro lado, é o maior campeão, com seis conquistas.

Os mandos de campo dos conforntos ainda serão conhecidos por meio de sorteio na sede da CBF, ainda sem definição de data.

E as semifinais, quando ocorrerão?

Com o objetivo de antecipar o desfecho do Campeonato Brasileiro, a CBF optou por fazer mudanças nas datas das últimas duas fases da Copa do Brasil. Desse modo, os jogos ocorrerão somente em dezembro. A saber, nos dias 10 e 14. Já as finais serão logo na semana que virá na sequência: nos dias 17 e 21.