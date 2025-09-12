São Paulo tem Oscar em transição e Bobadilla de volta ao CT

Suspensos, Bobadilla e Luciano não jogam domingo. Meia inicia etapa final da recuperação de lesão na coluna e pode voltar na Libertadores

De volta após defender o Paraguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o volante Damián Bobadilla cumpriu atividades físicas internas. O jogador, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não poderá enfrentar o time carioca, assim como o atacante Luciano, também fora pelo mesmo motivo.

O São Paulo retomou os treinos nesta sexta-feira (12/9) no CT da Barra Funda. A equipe se prepara para o duelo contra o Botafogo, marcado para domingo (14), às 17h30, no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A grande novidade do dia foi a presença do meia Oscar em parte das atividades junto ao grupo. O camisa 8, que está na oitava semana de recuperação das fraturas em três vértebras lombares, iniciou a fase de transição física, último estágio antes da liberação completa para treinos coletivos. A expectativa é que ele possa retornar aos gramados na partida contra a LDU, no dia 25, pela Libertadores.

O treino desta sexta começou com aquecimento voltado para velocidade e coordenação motora. Em seguida, os atletas foram divididos por funções para exercícios específicos de fundamentos ofensivos e defensivos.

Assim, o técnico Hernán Crespo e sua comissão trabalharam ainda movimentações táticas, com foco na saída de bola e transições rápidas, além de ensaios de jogadas de bola parada.

Recém-chegados de suas seleções, o zagueiro Ferraresi e o atacante Tapia participaram normalmente de todas as atividades no campo.