São Paulo recusa investida do Besiktas pelo atacante Ferreira

Clube turco acabou fechando a contratação do atacante português Jota Silva, emprestado pelo Nottingham Forest
Em alta no São Paulo, o atacante Ferreira atraiu olhares do futebol europeu na última janela de transferências, mas seguirá vestindo a camisa tricolor. O Besiktas, da Turquia, tentou levar o jogador de 27 anos nos últimos dias antes do fechamento do mercado no país, encerrado na sexta-feira (12).

O clube turco entrou em contato para entender as condições de um possível negócio e chegou a sugerir um empréstimo, mas recebeu resposta negativa do São Paulo. A diretoria foi categórica ao afirmar que, por se tratar de um atleta importante para a temporada, não abriria negociação neste momento.

Sem tempo hábil para buscar outro alvo, o Besiktas acabou fechando a contratação do atacante português Jota Silva, emprestado pelo Nottingham Forest. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista André Hernan,

Apesar da negativa, os dirigentes turcos não desistiram de Ferreira. A imprensa local informou que o ponta está sendo muito bem avaliado e seguirá no radar do clube, que cogita uma nova investida já em janeiro.

No São Paulo desde janeiro de 2024, Ferreira soma 86 jogos com a camisa tricolor, com 15 gols marcados. Sete deles apenas na atual temporada, além de quatro assistências. O atacante tem contrato válido até 2027 e é peça de confiança no elenco são-paulino.

