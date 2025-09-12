Rochet retorna ao treino, e Internacional planeja mudança no time titular

Goleiro foi preservado de último jogo do Uruguai na Data Fifa e a comissão do Colorado testa Vitinho como substituto após a venda de Wesley / Crédito: Jogada 10

Apesar das atividades realizadas pelo Internacional durante a Data Fifa, é provável que o time sofra poucas alterações para o confronto contra o Palmeiras, no Allianz Parque, sábado (13), às 18h30, pela 23ª rodada do Brasileirão. Entre os que retornaram aos treinos na quinta-feira (11) estava o goleiro Rochet, que causou preocupação antes de voltar ao Brasil, já que a seleção uruguaia decidiu poupá-lo devido a dores no joelho, segundo o jornal ‘Ovación’. O técnico Roger Machado deve promover apenas duas mudanças. A primeira é na lateral esquerda: o zagueiro Victor Gabriel deve substituir Bernabei, que cumpre suspensão automática. Victor Gabriel já atuou na posição no início de sua carreira, o que facilita a adaptação.