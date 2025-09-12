Renato deve poupar jogadores em duelo do Fluminense contra o Corinthians

O técnico Renato Gaúcho deve poupar jogadores para o jogo do Fluminense contra o Corinthians, neste sábado (13), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a classificação contra o Bahia na Copa do Brasil e com o duelo com o Lanús pela frente, na próxima terça-feira, pela Sul-Americana, o treinador tende a fazer algumas mudanças, apesar do período de pausa para Data Fifa.

A tendência, entretanto, é que boa parte da equipe que enfrentou o Bahia, na última quarta-feira, esteja em campo. O Fluminense voltou de uma Data-Fifa em que teve tempo para descansar, o que pode influenciar positivamente no time. No entanto, o desgaste pela temporada ainda é alto.