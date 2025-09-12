Ramires defende a presença de Neymar na Copa do Mundo: “Os jogadores o respeitam”

“Eu acho que é importante você ter o Neymar dentro da Seleção. Eu acredito que todos os jogadores que estão ali o respeitam, e ele respeita também os jogadores. Por tudo isso que ele está passando, ele vai chegar forte na Seleção e vai poder nos ajudar nessa corrida para conquistar o hexa”, completou.

Lembranças do comandante

Depois de uma boa passagem pelo Cruzeiro, Ramires trabalhou com Ancelotti no Chelsea até o final da temporada 2010-11. Dessa forma, apesar do pouco tempo de relação, o ex-volante relembrou com carinho os momentos em que esteve perto do italiano.

“Eu, quando fui para o Chelsea, fui pelo Ancelotti, que estava lá como treinador. A recepção dele foi extraordinária, minha adaptação foi muito rápida. Nesse sentido, era um grupo muito unido, tanto é que quando ele saiu todo mundo ficou bem triste, porque ele era uma pessoa muito querida. E acredito que em todos os lugares que ele passou, todo mundo sentiu bastante a saída dele, a passagem dele”, concluiu.