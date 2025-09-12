Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Radamés cita que casamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira

Antigo jogador foi casado por dez anos com a atriz e foi o primeiro namorado após o divórcio com Belo
Tipo Notícia

Dez anos após a separação de Viviane Araújo, o ex-jogador Radamés considera que o relacionamento com a atriz trouxe prejuízos para a sua carreira como jogador de futebol.

“O relacionamento me prejudicou na carreira. Não ela! O fato de ela ser quem é, me prejudicou. Qualquer lugar que eu ia com ela tinha um paparazzo e a gente era fotografado. Comecei a aparecer muito mais nas páginas de fofoca, entretenimento, do que na de futebol. Aí começaram a confundir achando que eu não queria mais jogar bola, só queria saber de noitada”, explicou o ex-atleta Radamés em entrevista ao Basticast, no YouTube.

Viviane Araújo se divorciou de Belo e depois engatou um namoro com Radamés e rapidamente o caso figurou entre as manchetes de fofoca. O relacionamento deles chegou ao fim em 2017.

Viviane Araújo atrapalhou reputação de Radamés

O ex-atleta também admitiu que houve um dano a sua reputação. Afinal, segundo Radamés, que encerrou sua carreira em 2023, no Brasiliense, após se envolver com Viviane Araújo, ele ganhou fama de “irresponsável”.

“Fui jogar em muitos clubes que o diretor ou o treinador falavam que eu surpreendi porque não imaginavam que eu era profissional. Achavam que eu não treinava, que eu era irresponsável. Começaram a dizer que eu só era conhecido porque comecei a namorar a Viviane, e eu já era jogador do Fluminense, todo mundo me conhecia. Mas vou repetir: não foi a Viviane que me prejudicou. Mas as pessoas não entenderam muito bem quem eu era profissionalmente”, acrescentou o o ex-jogador.

Radamés trocou o seu sobrenome de Martins para a sua assinatura passar a ser com Furlan. Ele também foi um dos integrantes da edição de 2023 de “A Fazenda”. Atualmente, ele investe na carreira de influenciador e é casado com a influenciadora Carolina Furlan.

